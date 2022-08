Quatre exemples de biotechs prometteuses en Auvergne-Rhône-Alpes

Implanté à Gières (Isère), BeFC développe des biopiles pour alimenter des objets connectés dans la santé, l’industrie et la logistique. L’électricité y est produite par des réactions enzymatiques à partir d’oxygène capté dans l’air et de glucose stocké dans du papier, sans avoir besoin des matériaux critiques, nécessaires aux batteries plus conventionnelles. Créée en mai 2020 à Villard-Bonnot (Isère), l’entreprise développe sa propre machine industrielle, qui devrait être opérationnelle mi-2023. « Nous visons le million d’unités par jour », souligne Jules Hammond, le PDG de BeFC.

