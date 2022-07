Quatre centrales nucléaires obtiennent l’autorisation de déroger aux règles environnementales

Afin d’assurer «la sécurité du réseau électrique», les centrales du Blayais, de Golfech, de Saint-Alban et de Bugey pourront continuer à rejeter leurs eaux usées dans les cours d’eau, en dépit de la canicule qui élève déjà leur température. Alors que les fortes chaleurs pèsent sur la production des barrages hydroélectriques, certaines associations craignent que cette dérogation soit accordée de plus en plus souvent.