Quaternaire et Optimistik, double accélérateur de performance

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Comment accompagnez-vous la transformation digitale des acteurs de l’industrie 4.0 ?

Rached Benabdallah, directeur clients - Quaternaire : Nous accompagnons les industriels dans leur projet de transformation en agissant sur les processus, l’organisation, les compétences managériales et en faisant du digital un véritable levier accélérateur de performance. Nous disposons d’une expertise reconnue en Excellence opérationnelle, et proposons une approche pragmatique et humaine de l’usine 4.0 pour atteindre des résultats durables. Nous avons noué des partenariats stratégiques avec des acteurs du digital comme OPTIMISTIK, et développons, ensemble, des offres sur-mesure, intégrant outil, mise en œuvre et accompagnement opérationnel.

Mathieu Cura, président d’Optimistik : En tant qu’éditeur, nous intervenons en amont de façon complémentaire, en fournissant aux équipes opérationnelles des outils qui simplifient la collecte et l’usage de la donnée dans l’usine et leur permettent de gagner en autonomie. Nous partageons les mêmes valeurs avec Quaternaire et nous construisons ensemble les projets pour offrir aux clients l’approche la plus pertinente.

Comment cela se traduit-il sur le terrain ?

Rached Benabdallah : L’usine 4.0 ne peut booster ses performances qu’en maîtrisant la bonne donnée au bon moment, à tous les échelons du management. C’est la clé de la réussite. Nous travaillons avec les équipes pour définir les KPI les plus pertinents en cohérence avec les enjeux clients, développer les TDB adaptés à chaque périmètre de responsabilité dans l’usine, et accompagner l’exploitation de ces TDB en distinguant le pilotage temps réel et les analyses en temps différé, en associant les experts métiers (Qualité, R&D, maintenance…). L’objectif est d’obtenir des résultats rapides et durables. En transmettant le plaisir de « performer ».

Quelles sont les solutions digitales utilisées ?

Mathieu Cura : Comment capter la donnée dans tous les champs de l’entreprise en temps réel, l’utiliser dans les différents contextes métiers, l’adapter à la production industrielle, élaborer des référentiels partagés ? Autant d’obstacles qui freinent la performance. Spécialement conçue pour l’industrie, notre solution OIAnalytics offre des Applications Métier pour agir sur les leviers de la performance (consommations matières et énergies, qualité, productivité…) et un Moteur de Contextualisation pour structurer et transformer les données en continu. En amont, OIBus permet la récupération automatisée depuis des sources multiples. Des modules standards mais configurables, permettant une prise en mains rapide et une intégration technique agile par le client, pour simplifier les tâches quotidiennes et améliorer les procédés de fabrication.

Quaternaire propose aussi une aide au choix des solutions ?

Rached Benabdallah : Quaternaire accompagne ses clients dans toutes les étapes de transformation vers l’usine 4.0, depuis la sensibilisation aux outils digitaux sur la plateforme DIWII (Usine École en partenariat avec l’École des Mines Saint-Étienne), la construction de feuille de route 4.0, la formation (par exemple : « manager à l’ère du 4.0 » ou du « Lean au Lean 4.0 »…), jusqu’au choix des solutions les plus adaptées et l’évaluation de leur ROI.

Optimistik ouvre ses solutions ?

Mathieu Cura : Sur le terrain les utilisateurs de la plateforme ont accès à l’intégralité de la configuration pour qu’ils puissent faire évoluer eux-mêmes le dispositif. Ils ont même la possibilité d’accéder au code source OIBus pour participer au développement du produit.

www.quaternaire.fr

www.optimistik.fr

Contenu proposé par Quaternaire et Optimistik