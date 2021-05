Quaternaire accompagne la transformation digitale « sans pondre d’usine à gaz »

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

La société de conseil affiche une expertise reconnue en Excellence opérationnelle, et propose une approche pragmatique et humaine de l’usine 4.0 pour atteindre des résultats durables.

Comment accompagnez-vous vos clients vers l’usine 4.0 ?

Forts de nos 30 années de terrain en management de production, en supply chain, maintenance, qualité et sécurité, ET d’un réseau solide de partenaires digitaux, nous co-construisons et accompagnons la mise en place de feuille de route 4.0. Sur-mesure et adaptée au niveau de maturité de l’entreprise, la roadmap est toujours fondée sur les enjeux industriels et business de nos clients et construite pour générer un ROI rapide et des changements durables.

Quelles sont les étapes ?

Immersion terrain, écoute collaborateurs, mesures et analyses… nous réalisons un diagnostic à 3 dimensions : Technique/Process/Humain. Sur la partie technique, nous mappons la data ! Quelle donnée ? Comment est-elle captée ? Quelles solutions ? Comment communiquent-elles entre elles ? Quelle architecture ? Quel niveau de sécurité ? etc. Sur le volet process, nous réalisons un assessment de maturité sur les principales fonctions de l’entreprise : Quels points de douleur ? Quels enjeux ? Quelles améliorations possibles ? etc.

Enfin, indispensable, nous mesurons le niveau d’engagement des équipes, ainsi que les impacts du digital sur le management de proximité. Et parce que nous croyons qu’il faut pratiquer pour adopter (ou pas), nous proposons au Comité de Direction, un séminaire au cours duquel nous testons différentes solutions. Objectif : identifier celles qui apportent une véritable valeur ajoutée et répondent aux enjeux immédiats de l’entreprise. Nous réalisons avec nos partenaires des POC (Proof of concept), une méthode éprouvée pour valider, en mode Test & Learn, le potentiel des solutions, leur retour sur investissement et le niveau d’appropriation des équipes. Enfin nous pilotons et accompagnons le déploiement, au plus près du terrain : la clé de réussite pour tout projet de transformation !

