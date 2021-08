Quantité, qualité, coût… L’équation difficile des plastiques recyclés dans l'auto

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Renault La Zoé de Renault comporte 22,5 kg de pièces en polymère recyclé [en bleu].

Dans la course à l’intégration de plastique recyclé, la ligne d’arrivée est encore loin. « La pression s’accroît, reconnaît Amaury Cornilleau, chargé de missions techniques et commerciales au Groupement plasturgie automobile (GPA), évoquant les attentes sociétales et réglementaires. Les meilleurs élèves en incorporent 20 %. Depuis vingt ans, on intègre la matière première de recyclage partout quand elle répond au cahier des charges technico-économique. »

Les industriels l’ont surtout utilisée quand elle était plus économique. Mais un palier semble atteint. Et l’arrivée probable d’une réglementation européenne imposant des taux d’incorporation de plastique recyclé oblige le secteur automobile à réenvisager l’avenir. Plusieurs industriels ont dévoilé de nouvelles ambitions : 33 % pour Renault en 2025, 25 % pour Volvo. Audi ne communique pas de chiffre global, mais mise sur le plastique des bouteilles et des filets de pêche usagés pour produire plus de 80 % du tissu des sièges et tapis de sol de ses derniers modèles A3 et E-tron.

[...]