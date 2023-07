«Quand une personne fait remonter un problème, il ne faut pas qu'on lui reproche», selon Olivier Soulié

L'Usine Nouvelle - Il semble, à la lecture de votre livre*, qui relate votre mission auprès de Toyota, que le lean engineering doit progresser en France...

Quand Guillaume Faury dirigeait la R&D de PSA, il m’avait demandé d’aider d’autres industriels à faire progresser leur ingénierie, car il estimait que ce domaine n’allait pas pour le mieux en France. Pendant sept ans et jusqu’en 2021, j’ai participé, en tant que responsable conception et technique, à une coopération entre PSA et Toyota. Depuis, mes échanges au sein de l’Institut Lean France m’ont convaincu que le constat de Guillaume Faury était toujours d’actualité. Ce n’est pas le lean engineering qui doit progresser, mais plutôt la manière dont il est perçu ou appliqué. Les services d’ingénierie peuvent encore s’améliorer.

Comment ?

