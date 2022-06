Quand un emballage se fait hôtel à insectes

« Notre objectif était de créer une structure simple et rentable, facile à assembler et à remplir, après son utilisation principale comme boîte de balles de golf. Par exemple, avec des feuilles, de la sciure de bois ou d'herbe sèche », explique Aki Kuivaniemi. Le patron de Golf Coat raconte la suite : « Metsä Board et ses partenaires ont développé un emballage perspicace qui fournit une structure de nidification artificielle et un abri pour les insectes et les pollinisateurs ». Et voilà comment un emballage reconverti en « hôtel à insectes » a remporté les votes du public dans le cadre de l'édition 2022 du concours finlandais de projets New Wood. « Notre emballage fournit un habitat qui est bon pour la nature, et apporte une pensée d'économie circulaire au golf, c'est aussi bon pour l'image du sport dans son ensemble. Les réponses encourageantes du public, inspirées par le vote New Wood, témoignent de ce concept. Ce fut un plaisir de les lire et de les utiliser pour continuer à innover de nouveaux emballages », souligne Aki Kuivaniemi. Développé au sein du Centre d’excellence du papetier Metsä Board en Finlande, l’hôtel à insectes est né d’une idée de l’agence de design Futupack, puis a été fabriqué par Pyroll avec le carton Pro FBB Bright.