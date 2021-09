Quand Sphère, plasturgiste et fabricant de bioplastiques, met les mains dans le compost

Transformer des déchets en or grâce à l'alchimie... Le groupe Sphère, fabricant d’emballages plastiques ménagers y croit dur comme fer. L’industriel s’est engagé au côté des Alchimistes, une entreprise solidaire d’utilité sociale, spécialisée dans la production de compost. Réunis avec des élus de la capitale au Centre Paris Anim' René Goscinny (Paris 13e), les deux acteurs ont présenté, mardi 14 septembre, leur expérimentation. "L’ambition est de montrer la capacité des alchimistes et de Sphère à mobiliser et sensibiliser un nombre suffisamment important de ménages au tri à la source des biodéchets sur les territoires d’expérimentation", explique Alexandre Guilluy, co-fondateur et président Les Alchimistes.