Quand Nespresso fait la promotion du compostage…

What else ? Quoi d’autre en 2023… Avoir le choix entre le recyclage et le compostage à domicile « et toujours ce goût inoubliable »… Les téléspectateurs français n’ont pas manqué de remarquer que le suisse Nespresso (Nestlé) faisait une promotion appuyée de ses toutes nouvelles capsules en papier. Emballages Magazine avait annoncé le lancement de cette innovation développée avec le finlandais Huhtamaki en novembre 2022. Notons que la composition de la barrière qui confère aux fibres la nécessaire résistance à la pression et à l'humidité relève encore du secret... Comme la France et la Suisse sont à la manœuvre, le message est martelé par Camille Cottin qui a désormais rejoint Jean Dujardin qui, lui-même, avait déjà rejoint George Clooney dans les spots publicitaires. « N’oubliez pas de les composter », glisse l’actrice française à l’acteur américain dans un ascenseur. Stars de cinéma oblige, Nespresso avait profité du Festival de Cannes, en juin 2023, pour faire connaître son initiative. Faut-il y voir un changement de stratégie ? À voir…

