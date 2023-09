Quand les imprimantes se mettent aux couleurs du Flex Office

Une chose est sûre, les travailleurs à domicile ont toujours besoin d’imprimer ! Cependant, seuls 3 documents professionnels sur 5 sont désormais imprimés au bureau, contre 2 sur 5 à domicile. Pour répondre aux besoins de tous les employés, quel que soit le lieu d’où ils travaillent, les entreprises doivent s’adapter aux nouveaux usages. Cela passe, par exemple, par un large choix d’imprimantes, la livraison et l’installation au domicile du travailleur hybride. Pour faciliter ce processus et optimiser les coûts, les fabricants d’imprimantes proposent désormais des offres avec plusieurs services complémentaires.

Vers l’imprimante « As a Service » ?

C’est le cas de HP qui met à disposition des collaborateurs en télétravail, des imprimantes multifonctions au design compact, tout en assurant la livraison au domicile et l’aide à l’installation. En cas de besoin, l’intervention et la prise en main à distance par un technicien sont prévues.

Ces services visent aussi à simplifier l’utilisation des imprimantes et la gestion des consommables. C’est ce que propose le service Instant Ink : la gestion du remplacement des cartouches vides est automatisée. « Les imprimantes étant connectées au système de HP, lorsqu’un niveau d’encre faible est détecté, Instant Ink automatise l’envoi de cartouches de remplacement », détaille Yann Le Moigne. Avec le programme Flex Worker l’entreprise peut confier à HP la gestion d’un parc d'imprimantes déployées chez ses collaborateurs, sans compromettre la productivité ou la sécurité.

L’impression où je veux, quand je veux

L’expérience d’utilisation des imprimantes s’est aussi considérablement modernisée afin de faciliter la prise en main à distance, ou encore la dématérialisation de processus documentaires.

Déjà contrôlables depuis les PC, les smartphones et les tablettes, les imprimantes élargissent à présent leurs fonctionnalités de gestion des documents et gagnent en autonomie. Les interfaces des machines offrent par exemple la possibilité aux salariés d’accéder directement à leur boîte mail, à leurs documents personnels ou partagés, pour lancer des impressions sans passer par un autre terminal. Les interfaces de pilotage sont pensées pour être également « intuitives ». « Favoriser l’impression ou la dématérialisation à l’endroit et au moment requis devient un pré requis dans les cahiers des charges de nos clients ».

La redéfinition des usages avec le travail hybride alimente forcément les demandes et les innovations. « De nombreuses fonctionnalités étaient embryonnaires jusque-là, précise Yann Le Moigne. Aujourd’hui, elles deviennent la norme. » Par exemple : HP Advance est une application qui regroupe un panel d’outils visant à simplifier la maîtrise de leurs ressources numériques par les entreprises. Il est ainsi possible de mettre en place une stratégie d’autorisation d’impression selon les utilisateurs et les statuts des imprimantes. Cela permet de limiter les risques de fuites d’informations stratégiques qui peuvent être engendrées par le travail en mobilité.

Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques

Autre engagement des fournisseurs de solutions d’impression : la réduction de l’empreinte environnementale. En effet, la digitalisation n’a pas effacé tous les besoins d’impression. Au contraire, « le volume des documents « métiers » imprimés continue de progresser » d’après Yann Le Moigne.

Du côté HP, chaque nouvelle génération de machines est moins énergivore de près de 20%. La part des matériaux recyclés et recyclables dans la conception et la fabrication progresse. Dans certains cas, on atteint plus de 90% de plastique recyclé dans les consommables d'impression. L’attention porte également sur les emballages et la logistique. « Nous travaillons sur l’ensemble de la chaîne », souligne le responsable.

Pour autant, la majorité du bilan carbone d’une imprimante repose sur l’usage. Par nature, l’impression requiert du papier et de l’encre. En ce qui concerne le papier, HP entend réduire les pages imprimées inutilement en garantissant la qualité des impressions, en sensibilisant ou en faisant la promotion de fonctionnalités vertueuses telles que le recto-verso ou la libération par badges. « La prise en compte de l’impact environnemental de leurs impressions est un indicateur de la réalité de l’engagement durable des entreprises », souligne Yann Le Moigne.

Que vous ayez besoin d'une impression professionnelle à la maison ou d'augmenter votre productivité au bureau, HP a l'imprimante qu'il vous faut.

