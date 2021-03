Quand les directeurs cybersécurité des entreprises se rebiffent contre Microsoft

Trop c’est trop. Les entreprises en ont ras-le-bol des failles critiques découvertes sur les logiciels qu’elles déploient et qu’il faut en toute urgence "patcher", au risque sinon qu’un pirate ne les exploite et vienne voler leurs données. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase : la dernière vulnérabilité présente dans le logiciel de messagerie Exchange de Microsoft, le logiciel le plus répandu de messagerie professionnelle. Révélée au début du mois de mars, cette vulnérabilité a exposé les correspondances électroniques de dizaines de milliers d’entreprises dans le monde et fragilisé l’ensemble de leur informatique.