Quand les déblais du Grand Paris sécurisent les galeries de la carrière de gypse Placoplatre du massif de Montmorency

A l’entrée de la carrière du massif de Montmorency (Val d’Oise) - à une dizaine de kilomètres de la commune de Baillet-en-France, où s'est installé Placoplatre, filiale de Saint-Gobain - les camions qui rentrent et sortent sont contrôlés sur un vaste parking. Une noria de 50 camions par heure tourne sur cette nouvelle plateforme récemment construite.

Sept ou huit camions font une rotation permanente entre les entrailles du gisement de gypse et la zone de contrôle. Depuis les chantiers du Grand Paris express, d’autres camions approvisionnent le site en déblais, des terres excavées des chantiers et tunnels du réseau de transports étendu qui servent à remblayer et solidifier les galeries en fin d’exploitation. A son arrivée, le chargement subit des contrôles olfactifs et visuels ; il est pesé et un portique détecte une éventuelle radioactivité. Ensuite, le chauffeur vide sa benne dans une chargeuse qui remplit un véhicule du site. « Cent camions arrivent chaque jour avec 30 tonnes de déblais, explique Jean-Philippe Destang, directeur d’exploitation des sites de Placoplatre. Une demande de fiche est faite pour caractériser les remblais. » Il ne peut s’agir que de terres et matières inertes et non polluantes provenant de chantiers de terrassement de la région.

80 mètres sous la forêt domaniale

[...]