Quand le véhicule as a service bouleverse le financement de l’auto

Pour utiliser un forfait téléphonique, Netflix ou Spotify, l’abonnement avec paiement mensualisé est devenu la norme. L’automobile aussi s’éloigne de plus en plus du modèle de la propriété. «À l’origine, nous faisions surtout du crédit pour qu’un client acquière un bien, son véhicule. Avec les formules dites de location, nous finançons de plus en plus un usage qui s’apparente à un abonnement. Nous cherchons à apporter un service tout compris au client», affirme Rémy Bayle, le directeur général de Banque PSA Finance. La banque maison de Stellantis finance plus de trois millions de voitures des marques du constructeur dans le monde. Entendu au sens large, le leasing a représenté 52% des immatriculations pour particuliers en France en 2022, selon le cabinet C-Ways.

