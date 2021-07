Quand le Rafale va, tout va… pour Dassault Aviation

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © © Dassault Aviation - C. Cosmao Les bonnes performances du Rafale à l'export et la reprise du marché des business jets font les (bonnes) affaires de Dassault Aviation.

Ça plane pour Dassault Aviation, qui peut remercier son avion de combat, le Rafale. A l’occasion de la diffusion de ses résultats financiers du premier semestre 2021 le 22 juillet, l’avionneur a affiché des performances nettement supérieures comparées à la même période de l’an dernier.

Les prises de commandes ont quasiment quadruplé, passant de 1 milliard d’euros à 3,9 milliards. Un résultat essentiellement dû aux ventes du Rafale à la France et à la Grèce. Le chiffre d’affaires progresse de 20% à 3,1 milliards, notamment grâce à la livraison de 13 Rafale sur le premier semestre, contre 7 l’an dernier sur cette période. Le carnet de commandes progresse légèrement, à 16,7 milliards. Cette dynamique fait grimper les bénéfices et la rentabilité de l’entreprise. Le résultat opérationnel a plus que triplé, à 175 millions d’euros et la marge nette passe de 3,3% à 8,5%.

Encore 40 Rafale à livrer aux forces françaises

