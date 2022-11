Quand le ministre des Armées prône le choc de simplification

Il faut accélérer le tempo, quitte à donner un coup de pied dans la fourmilière. C’est le message qu’a fait passer le ministre des Armées Sébastien Lecornu, début septembre, à l’issue d’une rencontre entre les industriels de la défense et des représentants des armées. Le mot d’ordre, exprimé depuis plusieurs mois au sommet de l’État : le conflit en Ukraine impose de bâtir une « économie de guerre » et de revoir les méthodes de production et de livraison des armements.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]