Quand le dorsal d'étiquette isole les bâtiments

Les étiquettes adhésives impliquent l’emploi d’un film transfert, appelé dorsal ou glassine, qui sert à les transporter jusqu’à l’étiqueteuse et qui, après emploi, devient un déchet à éliminer. Tous les fabricants de matériaux adhésifs ont mis en place des programmes de récupération afin de valoriser ces déchets de production de la meilleure façon qui soit. Pour sa part, UPM Raflatac a pensé à récupérer et à recycler les films en polyéthylène téréphtalate (PET) issus de ses bobines pour les transformer en matériaux isolant pour le bâtiment. L’initiative fait partie du programme de récupération et recyclage RafCycle, en place déjà depuis quelques années. Elle a été menée avec Inosence Polyol et Finnfoam, deux entreprises finlandaises respectivement spécialisées dans le recyclage chimique et les matériaux de construction.

Procédé chimique

Les bobines de PET ayant servi à transporter les étiquettes sont récupérées auprès des industriels par UPM Raflatac dans le cadre du programme RafCycle, puis triées et apportées à Inosence Polyol qui les recycle grâce à un procédé chimique pour les transformer en polyol. Le composé organique est ensuite utilisé par Finnfoam pour fabriquer des panneaux isolants rigides pour le bâtiment. D’après UPM Raflatac, 80 % des dorsaux pour étiquettes autoadhésives sont à base de papier, le complément étant représenté par les films PET dotés d'une fine couche de silicone. Ces fragments étant difficiles à séparer, ces films étaient jusqu'à présent incinérés. Les recycler permettrait, selon le fabricant finlandais, de réduire les émissions de carbone. Parmi les leaders mondiaux des fabricants de matériaux pour étiquettes, UPM Raflatac réalise un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros avec un effectif de 3000 personnes.