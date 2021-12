Quand le designer de l'iPhone, Tony Fadell, loue l'écosystème européen

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Petri Anttila Le designer de l'iPhone, Tony Fadell, a assuré la séance d'ouverture de l'édition 2021 de Slush.

Pour ouvrir la conférence dédiée aux start-up Slush, qui se tient à Helsinki (Finlande) les 1er et 2 décembre – et comme pour les événements de ce genre –, il fallait un grand témoin inspirant venant livrer la quintessence de son expérience, quelques anecdotes et des conseils aux auditeurs impatients. Tony Fadell ne fait pas exception.

Auréolé du titre d’inventeur de l’iPod – le terminal permettant d’écouter de la musique inventé par Apple au début des années 2000 – et de designer de l’iPhone, créateur et CEO de Nest, il est l’homme de la situation. Il a pu rappeler être venu chez Nokia au début des années 1990, et y avoir vu ce que l’on n’appelait pas encore des SMS. Après un show laser, il est entré sur scène avec quelques messages… Et un livre à vendre au titre prometteur : Build.

