Quand le contenant réutilisable se glisse dans un emballage retournable

C’est l’histoire de deux marques « engagées » qui ont décidé de faire affaire ensemble… L’une, Hipli, propose depuis 2020 des colis réutilisables pour les e-commerçants avec l’objectif affiché de réduire l’emballage de transport, et notamment les cartons et les plastiques qui sont utilisés sur ce réseau de vente. Elle met en avant une empreinte carbone réduite de 83% par rapport à un carton à usage unique. L’autre, Qwetch, propose en revanche des contenants isothermes pour les boissons, typiquement des gourdes et des thermos en métal, mais aussi des lunch-box pour les aliments, qui sont également réemployables. Fondée par Stéphane Miquel qui, après un voyage en Chine, a eu l’idée de développer en France le concept de théière nomade, Qwetch a fait de l’environnement l’une de ses priorités.

Zéro-déchet

La société participe à divers programmes de protection de la nature en reversant une partie de ses recettes à des associations comme Terre d’abeilles, pour préserver ces insectes, ou à For My Planet pour renforcer son action en faveur de la protection de la banquise et des milieux polaires. Elle prône la politique du zéro-déchet. Son partenariat avec Hipli se situe dans ce continuum. Comme c’est le cas pour les autres marques qui, dans le textile, les produits de la maison ou la cosmétique, utilisent les pochettes Hipli, le consommateur désireux d’acheter un article Qwetch pourra désormais choisir un emballage réutilisable lors de son parcours d’achat sur Internet. Prix de la transaction : 50 centimes. Ce lancement commercial suit une phase de test qui s’est déroulée pendant une dizaine de jours en janvier, pendant laquelle le service était proposé gratuitement. Un client sur trois a opté pour le colis Hipli.

Pour mémoire, les colis Hipli sont réutilisables 100 fois. Une fois reçu son colis et déballé son produit, le consommateur est invité à replier l’emballage et à l’insérer dans sa pochette intégrée puis à le déposer dans une boîte aux lettres. Il n’a rien à payer. Le colis pré-affranchi est ensuite expédié par courrier jusqu’au centre de tri d’Hipli, au Havre (Seine-Maritime), où il sera inspecté, réparé si besoin, nettoyé et remis dans le circuit. Hipli est déjà présent auprès de 320 marques.