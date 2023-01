Quand la laine remplace le papier bulle

Qui l’eût cru … en Estonie 98% de la laine issue de l’élevage des moutons est enfouie ou brûlée, en raison de sa qualité, qui la rend inapte à la confection de pulls ou de chaussettes. En Europe, les pourcentages varient entre 50 et 70%, pour un surplus équivalent à 200 000 tonnes annuelles. « On a du mal à croire que cette ressource naturelle et disponible en abondance devient ensuite un déchet à éliminer », s’offusque Anna-Liisa Palatu, Pdg de Woola. C’est suite à ce constat que cette jeune femme, à l’origine propriétaire d’un magasin de vêtements, s’est intéressée à la laine. Son idée ? En faire un matériau de protection pour le transport d’articles fragiles, en remplacement du plastique. « Nous avons lancé notre entreprise en mode start-up, en 2020, après une rencontre avec les services postaux estoniens qui ont trouvé l’initiative intéressante pour remplacer le papier bulle dans les enveloppes », raconte-t-elle. Il fallait y penser.

