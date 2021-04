Quand la hausse des prix des matières fait trébucher la production de câbles

"On souffre", répète Olivier Pecoul, directeur marketing de CAE groupe, fabricant de câbles pour l’industrie et le bâtiment. Depuis le début de l’année, l’entreprise fait face à une importante hausse de prix de ses matières premières. "Entre mars et octobre, la surchauffe du marché chinois a engendré une hausse des prix", explique le fabricant de câbles, qui redoute à présent la spéculation et la pénurie.

"En une petite trentaine d’années de métier, je n’ai jamais vu ça", assure le directeur marketing, confronté à un prix de la tonne de PVC passé de 840 dollars en juillet 2020 à 2200 dollars en mars. La situation pourrait d’ailleurs empirer, entraînant davantage de retard dans les livraisons, si les grandes opérations de maintenance au sein des usines de production de résine se déroulent, comme c’est normalement le cas, entre avril et mai. Cette situation exceptionnelle fait également l'objet d'une alerte du syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques et de communication (Sycabel).

