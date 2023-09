Quand la FAO oublie l’emballage…

Conserver et protéger les aliments : avant la vente et le marketing, la première fonction de l’emballage est essentielle. Un Français a contribué à cette révolution : avec l’appertisation, Nicolas Appert (1749-1841) est devenu un « bienfaiteur de l’humanité ». Programmée le 29 septembre, la quatrième Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture rappelle pourtant que 30% des aliments produits dans le monde sont perdus entre la récolte et la vente au détail. Fragiles et périssables, les fruits et légumes arrivent en tête. Or, entre 691 et 783 millions de personnes ont été confrontées à la faim en 2022. Chaque année, la France gaspille ainsi 10 millions de tonnes d’aliments, un chiffre à rapporter aux quelque 5 millions de tonnes des emballages ménagers. Portée par l’Organisation des Nations unies (ONU) pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), cette journée a pour thème « Réduire les pertes et le gaspillage de nourriture : prendre des mesures pour transformer les systèmes agroalimentaires ».

Péremption

Emballages Magazine revient régulièrement sur le cas des dates de péremption. La confusion persistante entre la date limite de consommation (DLC), impérative, et la date de durabilité minimale (DDM), indicative, génère, par exemple, du gaspillage dans la grande distribution et les ménages. Dans son guide proposé en ligne, la FAO dresse un état des lieux et propose des solutions. Une recherche dans le document délivre néanmoins un résultat pour le moins stupéfiant : les termes « emballage » et « conditionnement » sont absents. La lutte contre le gaspillage fait partie des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU avec l’ambition d’une réduction de 50% en 2030.

Agec

La France a mis en place un plan national de l’alimentation (PNA) assorti d’un appel à projets (AAP). La loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) fixe une réduction de 50% en 2025 par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici à 2030, de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale.

