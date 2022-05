L’électromobilité pourrait bien tout bouleverser : du groupe propulseur à la carrosserie légère et jusqu’au bloc batterie, de nouvelles exigences se font jour. Marc Segura, responsable de la robotique d’ABB, explique que « la rapidité et la flexibilité accrue nécessaires verront les fabricants s’éloigner de la fabrication linéaire, pour se tourner vers une production modulaire, intégrée et évolutive… Cela va plus loin qu’un changement du groupe moto-propulseur, puisque l’on se dirige vers “une voiture numérisée” ».

Une autre tendance de fond sera le rapprochement de la fabrication des batteries avec le site d’assemblage du véhicule, avec de nouvelles installations à la clé. Parmi les derniers exemples en date, ABB a signé un contrat avec Scania, l’un des principaux fournisseurs de solutions de transport au monde. Le fabricant de robots va fournir une gamme complète de solutions robotisées pour sa nouvelle usine d’assemblage de batteries hautement automatisée établie en Suède.

Tony Persson, Directeur de l’assemblage des batteries de Scania indique que « la conception de cette usine est en parfaite adéquation avec les efforts de Scania pour être en première ligne de la digitalisation industrielle, de l’automatisation et de l’utilisation de technologies robotiques avancées afin de rationaliser les processus de production et d’accroître la flexibilité. C’est là que les robots et les solutions d’ABB entrent en jeu.

Pour Scania, cette usine est également un investissement qui contribuera à renforcer la position de la Suède en tant que plaque tournante des technologies de pointe pour l’électrification des véhicules lourds, qui est essentielle pour réussir la transition vers des modes de transport durables. »

D’une surface de 18 000 m2, l’usine jouxtera l’usine d’assemblage de châssis de Scania, à Södertälje en Suède, et sera hautement automatisée, de la réception des composants à la production, et jusqu’à la livraison.