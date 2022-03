Quand l’emballage métallique fait valoir l'intensité carbone

La recyclabilité à l'infini de l'acier ne suffit plus, il faut mettre en avant d'autres arguments, en particulier l'empreinte carbone. C'est ainsi que Thyssenkrupp Rasselstein, Hoffmann Neopac et Ricola présentent « la première boîte alimentaire au monde en acier Bluemint Steel à faible émission en CO2 ». Le sidérurgiste allemand met en avant un nouveau procédé de fabrication, le fabricant d’emballage, l’utilisation d’électricité d’origine solaire et le confiseur, de l’électricité d’origine hydraulique.

