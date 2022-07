Quand Easyfairs rassemble enfin les aérosols en Europe...

Il faut remonter à la rencontre entre Jean-Pierre Appert et Michel Fontaine pour reconstituer la genèse et l’histoire d'un accord stratégique. Après avoir créé Pharmapack en 1997 pour réunir les professionnels de l'emballage pharmaceutique, le patron d’Oriex développe, à partir de 2001, Parfums, cosmétiques & design (PCD) dans l’univers de la beauté quand le directeur packaging de L’Oréal partage son rêve d'un rendez-vous dédié uniquement aux aérosols. Michel Fontaine sait de quoi il parle : en France et dans le monde, L’Oréal est un acteur historique de cet emballage. Qui ne connaît pas la laque Ellnett ? Il n’en fallait pas plus pour créer, en 2007, Aerosol & Dispensing Forum (ADF) associé à PCD avec, en 2016, le regroupement dans Paris Packaging Innovation Hub (PPIH). Mais si ADF est porté, en France, par le Comité français des aérosols (CFA), la Fédération européenne des aérosols (FEA) poursuit sa route de son côté avec ses propres rendez-vous organisés dans différentes capitales. Afin d'harmoniser la cohabitation entre les deux, ADF se concentre sur le marketing et les innovations des marques quand la FEA se spécialise dans la réglementation, les enjeux techniques et la recherche et développement (R&D).

R&D

Entre les valves, les pompes, les diffuseurs, les ressorts, les gaz propulseurs, la taille des gouttelettes, la suspension de l’aérosol, les pompes, les boîtiers avec ou sans poche, les technologies de compression, la sécurité du consommateur et la protection de l’environnement, les experts ne manquent pas de sujets pour imaginer les technologies les plus efficaces pour disperser « en particules très fines un liquide, une solution ou un solide dans un gaz ». En 2020, la pandémie est venue toutefois bouleverser cet équilibre entre annulations successives et reports de dates. Avec pour conséquence que la FEA, forte de 28 associations nationales de l’industrie des aérosols dont le CFA animé par Jean René Blottiere, a décidé, en juin 2022, de rejoindre ADF, désormais organisé par Easyfairs au sein de Paris Packaging Week (PPW). Fondée en 1959, la FEA boucle le cycle des Global Aerosol Events les 21 et 22 septembre 2022 à Lisbonne (Portugal) avant de rejoindre Easyfairs en janvier 2023. Cette histoire serait incomplète sans ce dernier point : a œuvré en son temps à la FEA un certain Jonathan Ouziel, un ancien… d’Oriex.