Quand Airbus explique pourquoi il ne pourra pas décarboner le transport aérien tout seul

Un an après le lancement de son projet d’avion à hydrogène, Airbus l’affirme haut et clair : le groupe multiplie les initiatives visant à réduire l’impact carbone de ses avions, mais la transition énergétique du transport aérien ne reposera pas seulement sur les épaules des avionneurs. C’est le message qu’a martelé Guillaume Faury, patron de l’entreprise européenne, à l’occasion d’un événement dédié à l’aviation durable où ont défilé de nombreux acteurs du transport aérien, les 21 et 22 septembre à Toulouse. Avec pour mantra: il faut passer des ambitions à l’action.