Qualcomm supplante AMD comme plus gros client de GlobalFoundries

Une page se tourne dans les relations entre AMD et GlobalFoundries. Le deuxième fournisseur mondial de processeurs de PC et serveurs derrière Intel n’est plus le premier client du grand fondeur américain de puces. Il est remplacé, pour la première fois, dans ce rôle en 2021 par Qualcomm, leader mondial des puces mobiles. C’est ce que croit savoir Sravan Kundojjala, analyste au cabinet Strategy Analytics.

