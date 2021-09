Qualcomm fournira les semi-conducteurs de la nouvelle voiture électrique de Renault

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © MIKE BLAKE Qualcomm fournira la puce nécessaire au fonctionnement du tableau de bord numérique de la nouvelle voiture électrique de Renault. /Photo d'archives/REUTERS/Mike Blake

Le plus grand fournisseur de semi-conducteurs pour téléphone mobile au monde Qualcomm s'attaque désormais au marché de l'automobile, où les semi-conducteurs sont une matière première désormais indispensable pour activer simultanément les tableaux de bord et les systèmes d'info-divertissement. Après avoir signé un accord avec General Motors plus tôt dans l'année, l'américain annonce ce 6 septembre avoir scellé un contrat avec Renault pour son nouveau véhicule électrique.

La Mégane E-Tech électrique de Renault, qui devrait être commercialisée en 2022, utilisera les semi-conducteurs de Qualcomm pour alimenter le système d'info-divertissement du véhicule exploitant le logiciel de Google, d'Alphabet, partenaire de longue date de Qualcomm sur le marché des téléphones Android.

L'ensemble du secteur automobile mondial est affecté depuis le début de l'année par des pénuries de composants électroniques en provenance d'Asie, sur fond de boom de la demande en informatique imputable aux confinements et au télétravail. Les approvisionnements se sont à nouveau détériorés ces dernières semaines à cause de l'épidémie de Covid-19 en Asie du Sud-Est.

Lundi 6 septembre, le directeur général de Renault a maintenu son estimation de l'impact de la pénurie de puces sur la production annuelle du groupe, disant espérer que le quatrième trimestre viendra compenser un troisième trimestre plus difficile que prévu.

Avec Reuters (Stephen Nellis ; version française Khadija Adda-rezig, édité par Nicolas Delame)