Qualcomm et SSW Partners rachètent l'équipementier auto suédois Veoneer pour 4,5 milliards de dollars

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © WOLFGANG RATTAY Qualcomm et SSW Partners ont conclu un accord définitif en vue du rachat de Veoneer. /Photo d'archives/REUTERS/Wolfgang Rattay

Le groupe suédois de technologies automobiles Veoneer ne se mariera pas avec le canadien Magna... Mais avec un duo composé de Qualcomm et du groupe d'investissement SSW Partners. Il met ainsi un terme à un accord d'acquisition préalable avec Magna à qui il versera une indemnité de 110 millions de dollars.

En août, Qualcomm a proposé de racheter Veoneer pour un montant supérieur de 18,4% à l'offre du canadien Magna qui avait déjà été acceptée par le conseil d'administration de Veoneer. Veoneer a déclaré que l'offre conjointe finale de Qualcomm et SWW Partners s'élevait à 37 dollars par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.

L'entreprise automobile suédoise est devenue une cible de rachat attrayante, son expertise dans la fabrication de systèmes avancés d'aide à la conduite s'inscrivant dans la stratégie de Qualcomm et de Magna qui souhaitent profiter de la forte croissance du secteur. Veoneer et Qualcomm avaient déjà créé une co-entreprise en janvier 2021, baptisée "Arriver", centrée sur les aides à la conduite et le véhicule autonome. L'accord prévoit que les activités d'équipementier de rang 1 classiques de Veoneer soient revendues par SWW à un acteur-tiers, tandis que Qualcomm conservera les activités "véhicule autonome" pour enrichir sa plate-forme "Snapdragon Ride".

Avec Reuters (Anna Ringstrom and Helena Soderpalm, version française Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)