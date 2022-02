Quadpack s’engage pour la recherche autour des microplastiques

© Quadpack Quadpack Plastics, l'usine de fabrication des emballages en plastique du fabricant est située à Castellbisbal, près de Barcelone.

Quadpack se veut un plasturgiste responsable. Le fabricant d’emballages pour la cosmétique a donc choisi de soutenir les recherches sur les microplastiques. À travers sa fondation, l’entreprise collabore avec l’UAB Research Park, l’organisation cocréée par l’université autonome de Barcelone (Espagne). Le but des travaux est de mieux comprendre l’impact des microplastiques, notamment leurs effets sur les personnes et l’environnement. Ce partenariat a mené Quadpack a parrainé la 12e édition de l’initiative « Generació d’Idees » (génération d’idées), qui encourage l’entreprenariat et l’innovation chez les chercheurs et les étudiants en doctorat.

Six mois d'incubation

De septembre à décembre 2021, des groupes de recherche multidisciplinaires ont ainsi travaillé pour répondre aux défis actuels des industries. Les projets ont été présentés lors d’un concours. La meilleure idée innovante est revenue à MP Food Watching, une solution qui utilise l’imagerie hyperspectrale pour détecter la présence de microplastiques dans l’alimentation. Un prix de 1000 euros leur a été remis pour lancer une campagne de financement participatif. L’équipe bénéficiera également d’un encadrement de mentorat, d’un soutien pour la communication sur les réseaux sociaux ainsi que six mois d’incubation à l’UAB Open Labs, le réseau d’innovation ouvert de l’université autonome de Barcelone.

Le prix du public a été attribué au groupe de chercheurs Qu4tre pour le projet Omnibox. Composée de deux ingénieurs de Quadpack – Roger Oller et Mariola Rodríguez –, l’équipe a imaginé un conteneur réutilisable destiné aux marchés municipaux, qui intègre un plan logistique de distribution, de reprise et de nettoyage pour parvenir au zéro déchet. Cette initiative sera elle-aussi incubée durant six mois et soutenue sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes conscients de la responsabilité que nous portons en tant qu’industrie et voulons faire partie de la solution, a expliqué Marta Gil, la directrice de la fondation Quadpack. En étant en relation avec des chercheurs et en partageant les défis auxquels nous faisons face, nous pouvons avancer ensemble vers un monde plus sain et exercer un impact positif sur les prochaines générations. »