Quadpack lance un stick « plus respectueux »

Parfois, pour faire mieux, plutôt que de partir de zéro, il suffit d’améliorer un produit déjà existant. C’est ce qu’a fait Quadpack, fabricant et fournisseur d’emballages destinés aux produits de beauté, avec son stick Infinite PP Panstick. En 100% polypropylène (PP) recyclable, il est désormais disponible en version rechargeable. « Polyvalent, le produit fait partie de la nouvelle génération des emballages de la marque Quadpack et répond aux besoins écologiques des marques de recourir à des matériaux durables pour le maquillage, les parfums et les soins de la peau », explique l’entreprise.

