Quadpack lance un nouveau tube de rouge à lèvres

Après le stick Iconic Woodacity, développé avec Aptar, et Infinite PP Panstick, le fabricant d’emballages pour produits de beauté Quadpack lance Emerald. L’entreprise le présente comme un « tube de rouge à lèvres au design épuré et minimaliste ». « Le stick à remplissage par le haut est incroyablement polyvalent et peut accueillir une large gamme de produits de maquillage et de soins de la peau, comme les rouges à lèvres, les baumes et les parfums solides. »

