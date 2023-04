Quadpack lance le stylo rechargeable Light me Up

Un emballage, quatre manières différentes d’appliquer le produit. C’est Light me Up, un « stylo airless rechargeable », lancé par Quadpack, fabricant et fournisseur d'emballages pour produits de beauté. D’une capacité de 6,6 ml, Quadpack explique que le « produit est polyvalent et peut être utilisé pour le maquillage et les soins cutanés ».

