Quadpack dévoile un poudrier rechargeable en bois

En ce qui concerne les emballages en bois et rechargeables, Quapack, fabricant d'emballages pour produits de beauté, n’en est pas à son premier coup d’essai. Après le stick à rouge à lèvres rechargeable et en bois Iconic Woodacity, l’entreprise lance un poudrier. Appelé Idol Woodacity Solo Twist Compact, il présente le système de fermeture Solo Twist, proposant un nouveau geste inclusif pour les consommateurs gauchers et droitiers : ceux-ci peuvent ouvrir le capot d’un quart de tour d’un côté ou de l’autre.

