Qu'est-ce que le «Critical raw materials act», le plan de l'Union européenne pour sécuriser ses approvisionnements en métaux?

Mardi 14 mars, les industriels devraient garder un œil sur Bruxelles. La Commission européenne présentera son plan pour favoriser l’industrie verte en Europe – le Green Deal industrial plan – et sa stratégie pour réduire ses dépendances aux matières critiques – le Critical raw materials act – qui avait été annoncé en septembre par Ursula von der Leyen. Une coïncidence qui n’a rien d’un hasard, puisque l’objectif est de favoriser, en amont des nouvelles usines de production de batteries ou de moteurs électriques, des mines, des raffineries de métaux et des sites de recyclage capables de les approvisionner en partie. Une réponse au constat, souligné par le commissaire au marché intérieur Thierry Breton, que «sans accès sécurisé et durable aux matières premières nécessaires, notre ambition de devenir le premier continent neutre en carbone est menacé».

Vers des métaux made in Europe

