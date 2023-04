Qu’est-ce que le chlorothalonil R471811, polluant détecté dans l’eau potable en France?

© Photo by Danilo Cestonato on Unsplash

Le rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) sur les résultats de la dernière campagne de tests hydrologiques sur l’eau potable, publié le 6 avril 2023, ne se montre guère rassurant. Sept polluants qualifiés «d’émergents», qui n’avaient pas encore été recherchés dans les eaux à destination de la consommation humaine, présentent des taux dépassant la limite de qualité de 0,1 microgramme par litre. L’Anses pointe en particulier le cas du métabolite du chlorothalonil R471811, décrit dans le rapport comme «le métabolite de pesticide le plus fréquemment retrouvé, dans plus d’un prélèvement sur deux» et présentant des «dépassements de la limite de qualité dans plus d’un prélèvement sur trois».

Les métabolites sont des composants provenant de la dégradation de produits phytopharmaceutiques, plus communément appelés pesticides. Le métabolite du chlorothalonil R471811 découle de l’utilisation de chlorothalonil, une substance active utilisée comme fongicide. En 2017, selon une fiche de l’Anses, 39 produits à base de ce fongicide étaient autorisés en France pour près d’une cinquantaine d’usages, allant de céréales comme le blé, l’orge ou le seigle, à des légumes et fruits: choux, asperges, tomates, concombres, oignons, melons, ou encore carottes. Mais, comme c’est le cas pour de très nombreux pesticides, les données scientifiques manquent sur les risques sanitaires sur la santé humaine et l’environnement.

Un pesticide suspecté d'être cancérigène, mortel par inhalation

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]