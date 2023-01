Qu’est-ce que l’AMX-10 RC, ce «char léger» que la France va livrer à l’Ukraine?

«Jusqu'à la victoire, jusqu'au retour de la paix en Europe, notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas». Après avoir envoyé de l’argent, des équipements et des munitions divers et variés, des véhicules blindés VAB et de transport, du carburant, 18 canons Caesar, des lance-roquettes unitaires… Emmanuel Macron passe à la vitesse supérieure et amplifie l’aide française envers l’Ukraine. Pour la première fois, l’Elysée a annoncé mercredi 4 janvier la livraison aux troupes de Kiev de chars de combat légers de fabrication française : les AMX-10 RC. Si le président français n’a pas précisé leur nombre et la date de livraison, son homologue Volodymyr Zelensky n’a pas tardé à se réjouir que «la France porte le soutien européen de la défense à l’Ukraine à un niveau supérieur».

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]