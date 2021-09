Qlik Sense : présentation, fonctionnement et avantages de l’outil?!

Des finances saines et un personnel qualifié ne suffisent pas pour rendre une entreprise prospère. À ces éléments, chaque chef d’entreprise devrait ajouter de bonnes prises de décision et une gestion optimale de son budget et de ses collaborateurs. Pour ne commettre aucune erreur, le recours à des outils modernes et sophistiqués peut être salvateur. Qlik Sense fait partie des atouts qui facilitent une meilleure gestion des données au sein d’une entreprise : voici ce qu’il faut savoir sur le sujet.