Qatar Airways immobilise 13 de ses Airbus A350 en raison de l'usure accélérée du fuselage

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Qatar Airways La compagnie Qatar Airways a annoncé jeudi avoir immobilisé 13 de ses Airbus A350 sur instruction de l'autorité de l'aviation civile qatarie en raison d'une usure accélérée de la surface du fuselage des appareils.

Qatar Airways met temporairement au garage 13 Airbus A350 de sa flotte. La compagnie constate que "la surface du fuselage sous la peinture se dégrade à un rythme accéléré". Ils seront remplacés par des Airbus A330.

La compagnie aérienne émiratie avait adressé début juin une mise en garde à Airbus en l'avertissant de possibles "répercussions industrielles" si le défaut constaté selon elle sous la peinture du fuselage ne trouvait pas de solution et annoncé qu'elle n'accepterait plus de livraisons d'A350 jusqu'à nouvel ordre.

"Face à ce nouveau développement, nous attendons sincèrement d'Airbus qu'il traite ce problème avec l'attention appropriée qu'il mérite", a déclaré le directeur général de Qatar Airways, Akbar al Baker, dans un communiqué. "Qatar Airways attend d'Airbus qu'il ait établi la cause profonde et corrigé de manière permanente la condition sous-jacente à la satisfaction de Qatar Airways et de notre organisme de réglementation avant de prendre livraison de tout autre appareil A350." Qatar Airways a commandé 76 A350 à Airbus et en a déjà réceptionné une cinquantaine.

Avec Reuters (Alexander Cornwell; version française Jean-Stéphane Brosse)