Qarnot, le HPC français qui allie performance et écologie

Derrière la notion de cloud se cache une empreinte environnementale majeure, dont sont en partie responsables les data-centers. Pour nous fournir leurs services jour et nuit, des milliers de serveurs sont alimentés en électricité sans interruption. Pire, des systèmes de refroidissement sont indispensables pour garantir leur bon fonctionnement, car un ordinateur qui travaille est un ordinateur qui chauffe ! Partant de ce constat, Paul Benoit et Miroslav Sviezeny ont fondé Qarnot en 2010. Idée folle de Polytechnicien il y a dix ans, le concept de Qarnot sonne aujourd’hui comme une évidence écologique : chauffer des bâtiments avec la chaleur des ordinateurs.

Qarnot : 100 % française, 100 % écologique, 100 % sécurisée

Alternative vertueuse aux data-centers, Qarnot distribue les ordinateurs directement dans les bâtiments où la chaleur est nécessaire : logements, bâtiments publics, piscines, écoles… Ainsi, le data-center est décentralisé, et prend la forme de chaudières et radiateurs qui embarquent des processeurs comme sources de chaleur. Des centres de calculs sont également déployés dans des entrepôts logistiques où la chaleur est valorisée pour les besoins de l’entrepôt. Grâce à un logiciel de distribution automatique et sécurisé des calculs informatiques, les charges de calculs sont envoyées là où la chaleur est attendue, en proportion. Plus l’usager souhaite de chaleur, plus il reçoit de calculs, qui circulent par la fibre.

Solution 100 % française, 100 % écologique, 100 % sécurisée, l’offre de Qarnot est une alternative souveraine aux Gafam dans le secteur du calcul informatique haute performance. Son infrastructure distribuée permet à Qarnot d’opérer de manière pleinement optimisée des calculs intensifs pour des secteurs de pointe : banque, assurance, 3D, machine learning, mécanique des fluides, recherche médicale, aéronautique, météo… L’entreprise compte d’ailleurs parmi ses clients la Société Générale, BNP Paribas, Natixis mais aussi le studio Illumination, Substance by Adobe, RelevanC ou encore l’institut des maladies génétiques Imagine, que Qarnot soutient en fournissant de la puissance de calcul.

La sécurité est une préoccupation de tous les instants pour Qarnot, habituée à le démontrer. En plus d’un audit de sécurité conduit annuellement par un organisme extérieur, l’entreprise a passé avec succès cinq audits de sécurité indépendants, pour le compte de certains de ses clients, notamment de grandes banques. La certification ISO 27001 est en cours d’obtention. La sécurité de Qarnot, tant physique qu’informatique, repose sur plusieurs piliers solides. La plateforme de calcul est monoservice, elle sert uniquement à réaliser des calculs intensifs accessibles via l’API développée par Qarnot. Par ailleurs, les nœuds de calcul ne sont pas exposés à Internet, les machines sont dédiées à un seul client et les données, chiffrées et stockées temporairement, uniquement pour le besoin des calculs, sont réparties entre des centaines, voire des milliers, de serveurs. Par ailleurs, en se passant des éléments les plus dangereux d’un data center traditionnel en matière de risque incendie, comme les batteries, les générateurs ou les climatiseurs, Qarnot propose une solution fiable et robuste à ses clients.

Une solution d’économie circulaire numérique

Qarnot traite donc avec deux types de clients, qui bénéficient de services à l’empreinte carbone et la consommation énergétique réduites. Économiquement, c’est aussi un modèle gagnant-gagnant : côté calcul, les tarifs proposés sont très avantageux à prestation égale avec les autres cloud providers. Côté chauffage, après un investissement de départ, le chauffage est gratuit pour les usagers, Qarnot rembourse les factures d’électricité et assure la maintenance à ses frais pendant toute la durée du contrat.

En valorisant la chaleur fatale des calculs informatiques dans des bâtiments, Qarnot apporte une solution d’économie circulaire numérique : le déchet des uns ? la chaleur dans l’informatique ? devient la ressource précieuse des autres, la chaleur dans le bâtiment. À titre d’exemples, les calculs réalisés pour le film Les Minions 2 ont chauffé gratuitement des logements sociaux à Bordeaux ; les calculs d’analyse de risques de BNP Paribas chauffent chaque jour des bains et douches publics à Nantes.

En épargnant la construction des data-centers, en supprimant la consommation d’énergie du refroidissement des serveurs et en mutualisant une source d’énergie pour deux usages ? le calcul et le chauffage ?, les technologies Qarnot sont par nature vertueuses ! Croiser High Tech et Low Carbon, c’est possible. Qarnot le prouve en garantissant un service ultra-performant qui conjugue deux enjeux majeurs de société : la transition numérique et la transition énergétique.

