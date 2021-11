Pyrénées Charpentes prépare une nouvelle extension de son site industriel à Agos-Vidalos

15 jours gratuits et sans engagement

Pyrénées Charpentes, spécialisée dans la conception et la fabrication d’éléments de charpente et de structures bois pour façades et murs de constructions à ossature bois, va engager la construction d'un nouveau hall de production de 6 000 m² sur son site industriel, situé à Agos-Vidalos, dans les Hautes-Pyrénées. Outre le volet immobilier du projet, l'investissement, évalué à 3 millions d'euros, prévoit l'implantation d'une nouvelle ligne de préfabrication de composants destinés à la construction bois.