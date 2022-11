Pylote et Berry Global s'associent pour un dispositif médical

Éviter le risque d’infection lors de l’utilisation d’un compte-gouttes ophtalmique multidose en plastique était le défi à relever. Berry Global, fournisseur d’emballages et Pylote, spécialiste de la chimie minérale industrielle y sont parvenus. Ils ont lancé un compte-gouttes ophtalmique multidose aux propriétés antimicrobiennes.

Grâce à la technologie antimicrobienne minérale brevetée de Pylote, appliquée sur l’embout du compte-gouttes, ce dispositif a prouvé son efficacité contre un Adenovirus de type 3 (conjonctivite) et les bactéries Escherichia coli et Staphylococcus aureus. L’emballage réduit par 16 la quantité de déchets plastique générés par rapport aux solutions monodoses pour un traitement d’un mois. Aucune modification n’est par ailleurs requise au niveau de la conception de l’emballage ou des processus de fabrication et de remplissage existants.