PwC : « Ruptures, dépendance, hausses des prix… comment agir pour sécuriser ses approvisionnements ? »

À propos de PwC France et Maghreb ?

Isabelle Carradine : Cabinet de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale, nous accompagnons nos clients de toutes tailles et tous secteurs d’activités, de la stratégie à l’exécution. Nos 6000 collaborateurs pluridisciplinaires en France conjuguent leur savoir-faire au sein d’un réseau international de 155 pays.

Au sein de nos activités de conseil, nous avons plusieurs branches spécialisées dans les opérations, allant de la stratégie à l’accompagnement des transformations. Nous sommes très présents sur le métier de la RSE et du Développement Durable, du conseil en management, de l’accompagnement opérationnel, de la cybersécurité.

Notre fer de lance est la technologie, avec le développement de produits et de solutions digitales, récemment proposées en mode SaaS.

Vincent Espie : Nous avons également une branche de conseil en stratégie, sous la marque Strategy&, au sein de laquelle nous proposons du conseil en direction générale notamment dans le domaine des Opérations : achats, production, distribution, supply chain et l’Industrie 4.0. Enfin, nous avons notre propre Industry Lab au sein duquel nous accueillons nos clients pour des démonstrateurs 4.0 et data analytics/IA.

Pourquoi la sécurisation des Supply Chain est désormais un enjeu vital pour les entreprises ?

Vincent Espie : La crise Covid a été un révélateur, pour démontrer que les supply chain étaient en fait faillibles. Nos clients, tous secteurs confondus, ont souhaité réorienter leurs investissements, pour passer d’une optimisation de coûts drastiques sur des Supply Chain mondiales vers de la résilience et de la gestion des risques.

Isabelle Carradine : Nous avons donc accéléré nos offres et nos méthodes en mettant en place des outils et des méthodes pour cartographier les risques, afin d’avoir une visibilité sur toute la chaîne d’approvisionnement.

Quels outils proposez-vous ?

Isabelle Carradine : Les grands groupes ont les moyens d’investir sur des modèles d’analyse de risques pour avoir une vision des risques de leurs bases achat fournisseur et aussi clients. Ce n’est pas le cas des PME et ETI. Nous avons décidé de leur faire profiter de nos données et retours d’expérience en développant Source-to-Secure Optimizer pour leur permettre d’avoir une vision à 360° des risques fournisseurs et des risques de leurs bases achats et ce, sur plusieurs axes : financier, RSE, sanitaire, marché, taux de change, risque de dépendance… Il permet aussi de proposer des fournisseurs alternatifs en France et en Europe. À ce jour, nous avons couvert trois milliards d’achats à travers cet outil-là.

Un exemple de méthode ?

Vincent Espie : Pour nos clients plus matures sur la gestion de leurs achats & supply chain, nous avons développé une approche ad-hoc. Prenons l’exemple de la société Manitou, spécialisée dans les matériels de manutention, qui était prise dans un effet ciseaux : elle subissait une augmentation du prix des matières premières, mais avait du mal à répercuter l’inflation sur ses clients. Ils nous ont donc demandé de les aider à définir une méthodologie qui puisse être réutilisée en fonction des différentes dynamiques du marché. Sur une période d’un mois et demi, nous avons mis en place une démarche très tactique, à travers un travail de conduite du changement avec leurs fournisseurs et les acheteurs de Manitou, afin de trouver les bons leviers. Nous avons analysé chaque famille de composants et de matière première pour savoir quels étaient les index utilisés, et si on pouvait imaginer des leviers de co-sourcing par exemple ; nous avons aussi reconstitué les coûts des fournisseurs : matière, personnel, transports, niveau d’automatisation des fournisseurs… Finalement, nous avons réussi à diviser par deux les hausses demandées par les fournisseurs, en passant de deux millions d’euros de hausse potentielle sur notre périmètre d’intervention à un peu moins d’un million.

