PwC France et Maghreb : Créateur de confiance et de transformation durable

Isabelle Carradine, spécialiste de la fonction Achats

Dans un monde traversé par de profondes évolutions telles que la multiplication des crises sanitaires et environnementales, PwC France et Maghreb a pour ambition de devenir l’acteur de référence de la création de confiance et de la transformation durable des entreprises, en déployant une nouvelle stratégie mondiale, The New Equation et une nouvelle feuille de route baptisée Co-créer2025.

Dans ce contexte, la sécurisation des achats et la réduction des risques sur la chaîne d’approvisionnement deviennent des enjeux majeurs. Et la relocalisation des achats stratégiques apparaît désormais comme une réelle opportunité. Sur la base d’une étude réalisée en partenariat avec le Conseil National des Achats (CNA), 58 catégories de produits propices à la relocalisation ont été identifiés, permettant de proposer une approche par la demande et non par l’offre.

« Nous développons des initiatives et des outils permettant aux entreprises de réduire la dépendance aux approvisionnements extérieurs, ce qui implique des stratégies complexes. Relocaliser les achats et recréer des capacités industrielles apparaît cependant désormais possible pour certaines filières, à condition de mobiliser les moyens publics et privés et de répondre aux attentes du marché.

Dans le cadre du plan France Relance, nous accompagnons plusieurs régions qui favorisent l’émergence de nouvelles productions locales. Nous aidons nos clients à créer de la valeur, dans une vision collaborative entre donneurs d’ordres et fournisseurs, en intégrant les stratégies de développement durable et de digitalisation », explique Isabelle Carradine, associée spécialiste de la transformation de la fonction achats chez PwC France et Maghreb.

Relocaliser les achats pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement

Pour les entreprises, sécuriser les achats et réduire les risques sur la chaîne d’approvisionnement sont désormais des enjeux de premier plan. PwC France et Maghreb les accompagne via son application de gestion des informations risques et relocalisations (AGIR). Cette solution automatisée de Supply Chain permet aux PME, PMI et ETI de cartographier leurs achats, d’évaluer leurs risques fournisseurs et d’identifier des alternatives locales d’approvisionnement. Actuellement en plein déploiement, AGIR a déjà fait ses preuves dans plusieurs régions.

De plus en plus, sécurisation des chaînes d’approvisionnement et politiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE) se rejoignent dans la notion d’achats responsables. Cette question est pertinente et structurante pour des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. La DGE, le CNA, France Industrie et PwC ont ainsi décidé d’évaluer le potentiel de relocalisation par les achats responsables. Un projet pilote portant sur six segments de produits a confirmé un potentiel de relocalisation d’activités de l’ordre de 10 à 15 milliards d’euros de valeur ajoutée. Il est réplicable à d’autres catégories de produits critiques pour l’économie française.

L’accompagnement de PwC France et Maghreb en matière de stratégies d’approvisionnement relève d’un engagement central de la feuille de route du cabinet, « contribuer au développement et à l’attractivité des territoires », dont le programme #LetsgoFrance se fait l’écho.

