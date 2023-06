PwC : Anticiper pour rester performants

À quels aléas sont soumises les entreprises aéronautiques ?

Matthieu Lemasson : Tout ce qui se passe du point de vue géopolitique, sanitaire, économique, impacte les industriels, les filières et leurs performances. Tous ces aléas peuvent entraîner une efficience opérationnelle moins grande qui se traduira in fine par une livraison d’avions moindre. En ce moment, les fournitures de matières premières arrivent un peu plus au fil de l’eau et il y a toujours des problématiques sanitaires liées au COVID pour les fournisseurs qui créent un manque de ressources humaines. Ces facteurs sont plus ou moins compensés par l’action d’un certain nombre de projets visant à rééquilibrer la supply chain, la fabrication des équipements et la maintenance des appareils. Par exemple avec la DATA, nous disposons d’un atout pour collecter la donnée, la mettre en forme, l’exploiter et aider à la mise en production.

De cette manière, on peut ainsi anticiper, prévoir sur les commandes le nombre d’éléments nécessaires au temps T : on gagne ainsi en efficacité et en mobilisation de capital.

Comment PwC se différencie des autres cabinets conseils ?

Matthieu Lemasson : Notre taille nous permet d’intervenir sur tous les secteurs d’activités. On a une vision à 360 degrés. On maîtrise en interne tout ce qui se passe dans le monde. Notre organisation dispose d’une veille offrant une information en 24 heures sur tout ce qui se passe dans le monde avec, notamment, plus grandes entreprises mondiales. Cela permet aussi d’éclairer ou d’apporter aux entreprises de l’aéronautique des idées singulières provenant d’autres filières. Les majors de la filière regardent désormais ce qui se passe ailleurs.

Matthieu Lemasson

Aerospace & Defence leader

Tél. +33 (0)1 56 57 71 29

matthieu.lemasson@pwc

Contenu proposé par PwC