Puma lance une première collection made in France

L'équipementier sportif allemand Puma lance une ligne de vêtements made in France. Le directeur général de la marque en France, Christophe Cance, précise que « la conception, le tricotage, la teinture, la découpe, l'assemblage et la livraison » seront réalisés par six entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une sélection complexe, car les candidats n'étaient pas nombreux à pouvoir relever le défi. Le coton biologique utilisé sera en revanche produit en Italie et en Turquie.

[...]