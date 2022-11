PulPac lève 31 millions d’euros

Accroître sa présence dans le monde, standardiser la technologie et améliorer la logistique des matières premières : tels sont les trois objectifs que PulPac s’est fixés pour développer le procédé de fabrication de conditionnements, vaisselle et couverts en cellulose par moulage à sec dont il est à l’origine. Pour y parvenir, la start-up suédoise vient de boucler un tour de table de 31 millions d’euros. Le spécialiste du matériel de transport de fluides Aliaxis, par le biais de sa filiale d’investissements Aliaxis Next, suivi par Stora Enso, Amcor Ventures – tous deux dans le secteur de l’emballage – et Teseo Capital ont participé à cette augmentation de capital. La société basée à Västra Frölunda, au sud de Göteborg (Suède), indique qu'avec ce réseau de spécialistes, il est question de créer « une alliance intersectorielle » autour du procédé. Les actionnaires actuels de PulPac – WPP, PP Intressenter AB et Marcus Palm – ont également participé à l'augmentation de capital, WPP restant le principal actionnaire. Pour mémoire, le procédé de moulage à sec de la cellulose a été inventé et breveté par PulPac.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]