Puces, batteries, hydrogène... Les dix plus grosses annonces d'investissements industriels en France en 2022

1 - STMicroelectronics et GlobalFoundries vont créer une méga-usine de puces à Crolles

STMicroelectronics et GlobalFoundries ont annoncé début juillet un projet d’usine commune à Crolles, près de Grenoble. Elle fabriquera notamment des puces en technologie FD-SOI. L'investissement se monte à 5,7 milliards d'euros.

2 - Verkor choisit Dunkerque pour implanter sa méga-usine de batteries, 1 200 emplois à la clé

La start-up grenobloise Verkor a choisi la ville de Dunkerque (Nord) pour implanter sa gigafactory de batteries pour voitures électriques. Les Hauts-de-France ont déjà décroché deux autres projets similaires, portés par Stellantis et Renault.

3 - ArcelorMittal ajoute 1,7 milliard d'euros d'investissements pour Dunkerque et Fos à son plan acier vert

Pour lancer ses projets d’acier décarboné standardisé en Europe, le groupe sidérurgique attend les aides publiques et cherche à sécuriser ses approvisionnements en énergie. En France, il va pouvoir compter sur le plan France 2030 pour soutenir un investissement de 1,7 milliard d'euros sur ses sites de Dunkerque et Fos-sur-Mer.

4 - Au nord de Paris, un nouveau Rungis en projet pour le commerce de gros alimentaire

La Semmaris, gestionnaire du marché d’intérêt national (MIN) de Rungis (Val-de-Marne), veut réaliser une nouvelle plateforme multi-sites pour le commerce de gros alimentaire au nord de Paris. Baptisée Agoralim, elle pourrait générer jusqu’à 5 000 emplois directs. L'investissement programmé est d'1,4 milliard d'euros.

5 - Le port de Marseille-Fos et H2V Fos vont investir 750 millions d’euros dans six unités de production d'hydrogène vert

H2V Fos et le Port de Marseille-Fos projettent l’implantation, pour 750 millions d’euros, d’une installation de production d’hydrogène vert. Un projet destiné à décarboner la zone industrialo-portuaire de Fos se déploiera de 2026 à 2031.Un projet destiné à décarboner la zone industrialo-portuaire de Fos se déploiera de 2026 à 2031.

6 - Les Hauts-de-France vont accueillir une usine de séparateurs de batteries à 600 millions d’euros

Alteo et l’entreprise japonaise Wscope vont investir 600 millions d’euros en France pour produire des séparateurs de batteries. Un projet majeur qui vise à fournir les usines d’accumulateurs en construction dans les Hauts-de-France.

7 - H2V annonce un projet de production de 400 mégawatts d’hydrogène renouvelable à Thionville

Le français H2V, spécialiste du développement de projets industriels dans l’hydrogène vert, planifie un investissement de 500 millions d’euros sur le port fluvial de Thionville-Illange (Moselle). La signature le 26 avril d’un compromis en vue d’acquérir 31 hectares de foncier marque une première étape.

8 - Solvay engage 300 millions d’euros à Tavaux sur des matériaux pour batteries automobiles

Le chimiste belge Solvay débloque une enveloppe de 300 millions d’euros pour faire de son complexe jurassien, à Tavaux, son plus grand site de PVDF au monde et le plus important en Europe. Solvay vise des capacités de 35 000 tonnes par an de ce polymère fluoré dès la fin 2023 pour mieux accompagner la demande en matériaux pour batteries destinées aux véhicules hybrides et électriques. Le projet permettrait la création d'une centaine d'emplois directs.

9 - Pure Salmon veut implanter sa ferme aquacole de saumons au Verdon-sur-Mer, un investissement de 275 millions d’euros

Pure Salmon a finalement choisi le Verdon-sur-Mer (Gironde) pour installer sa première ferme de saumon en France. 275 millions d’euros vont être investis et 250 emplois seront créés.

10 - A Dombasle-sur-Meurthe, Solvay et Veolia substituent au charbon des déchets

Le chimiste Solvay et son partenaire Veolia annoncent le démarrage à Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle) du chantier de construction d’une unité de cogénération alimentée en déchets non-recyclables. L’investissement de 225 millions d’euros divisera par deux le bilan carbone de l’usine.