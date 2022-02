Publiscopie : Impression 3D metal nouvelle génération, accessible et sécurisée

Reconnue depuis plus de 40 ans sur le segment de la machine-outil, la PME savoyarde Decip (31 salariés) continue le développement de l'impression 3D. ” Nous travaillons avec une douzaine de constructeurs partenaires à la pointe de la technolo gie, dont HP, Desktop Metal, One Click Metal et Lumex pour la fabri cation additive ”, explique Sylvain Charlon, responsable commercial impression 3D.



Fin 2021, Decip élargit son offre d’imprimantes 3D professionnelles pour mieux répondre à la demande. Decip est devenue ”le distributeur exclusif en France de la marque One Click Metal ”, avec l’imprimante métal nouvelle génération MPrint+ équipée d’une station de dépoudrage et de recyclage de la poudre.



intégrer La fabrication des pièces dans Le process



Une solution économique, orientée petites séries ou prototypage, avec une gestion intelligente de la poudre qui répond aux attentes HSE des industriels. Decip a aussi sélectionné Desktop Metal, une imprimante à forte productivité, dédiée aux grandes séries, qui permet de repenser la production de pièces métal-liques. ” La fabrication additive apporte souplesse et gain de temps. De plus en plus d’industriels s’y intéressent en complément des méthodes d’usi nage conventionnelles ”, ajoute Sylvain Charlon. Le meilleur argument, c’est le test réalisé par Decip à chaque vente. ” Le client nous fournit un fichier de pièce, nous lui livrons quelques exemplaires imprimés sur la machine de son choix. Ce test nous permet d’échanger, d’ajuster et de conclure la vente sur une preuve validée.” Conformément à la valeur numéro un de Decip : le conseil.













