Publiscopie : Des pièces usinées, une méthode et un outil industriel tournés vers l’excellence

Cela fait près d’un demi-siècle que l’entreprise familiale Méca-Précis perpétue des savoir-faire dans le domaine de l’usinage de précision en tournage et en fraisage sur toutes sortes de matériaux. Celle-ci est reconnue depuis longtemps pour le haut niveau de qualité de ses réalisations et sa capacité à fabriquer des pièces très techniques à forte valeur ajoutée.



”Nous sommes en mesure de réaliser des pièces extrêmement précises, déclare Bruno Mériaudeau, PDG de l’entreprise. À titre d’exemple, nous réalisons des pièces en aluminium et titane en parois minces qui seront montées ensuite sur des satellites. Nous ne sommes actuellement que deux en France à réaliser ce type de prestation.”



De multiples compÉtences



Mécanosoudure, montage de sous-ensembles et machines complètes, traitement de surface et électroérosion, Méca-Précis est capable de prendre en charge des dossiers complexes et de livrer un produit fini en répondant à toutes les réglementations.



Sous-traitant de grands industriels, Méca-Précis fournit des pièces qui s’intègrent dans la chaîne de production des clients.



”Dans l’agroalimentaire, un de nos gros donneurs d’ordres est souvent moteur de développement de nouvelles technologies. Grâce à nos compétences en interne et nos moyens de production, nous sommes en mesure de suivre et de nous intégrer dans sa supply chain.” (Voir encadré.)



une organisation optimisÉe



L’organisation interne de l’entreprise, son outil industriel et son environnement de travail font également la force de la société. Ainsi, MécaPrécis investit constamment dans de nouveaux moyens de production ultra-modernes afin de produire des prototypes, ainsi que des petites et moyennes séries.



Les machines prennent place dans un bâtiment de 3 000 m2 climatisé et lumineux, et les 47 salariés de l’entreprise extrêmement qualifiés bénéficient donc d’un cadre de travail qui leur permet de donner le meilleur d’eux-mêmes. ”Nous cultivons également des rapports humains avec nos clients et développons une vraie fidélité dans le temps. Cela fait 47 ans que nous perpétuons cette philosophie et elle fonctionne !”, souligne Bruno Mériaudeau.



Méca-Précis travaille par ailleurs avec un panel de sous-traitants très efficaces et complémentaires, et dispose aussi d’un vaste réseau de fournisseurs qualifiés soumis à des contrôles qualité permanents.













Voir la version imprimable