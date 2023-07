Publiscopie : Waasa, la simplicité dans la gestion des accès tiers

Dans le cadre du lancement de cette nouvelle offre, Axians prend le statut de MSP (Managed Services Provider) dans le Business Partner Program de Wallix. Cette approche, dite de ”services managés”, fournit un argument concurrentiel de taille aux deux partenaires, notamment parce qu’elle a permis de développer une solution particulièrement facile à adopter et très transparente à l’usage.



EN TOUTE SOUPLESSE ET EN TOUTE AUTONOMIE



Dès lors que l’entreprise s’est abonnée au service auprès d’Axians, il suffit au ”collaborateur métier” de se connecter au portail WaaSA pour gérer ses accès partenaires.



Il reçoit alors un lien et un mot de passe qui lui permettront de créer et de gérer ses crédentiels en toute souplesse et en toute autonomie: il lui suffit d’entrer chaque nouvel utilisateur en indiquant son adresse mail ; l’utilisateur est alors invité à créer son compte après avoir reçu un login. Puis, à chaque fois qu’il fera une demande pour se connecter au système, le portail WaaSA lui enverra automatiquement le jeton ad hoc. Tout simplement.



Le processus se veut fluide, rapide, et surtout très transparent : un portail, un login et un mot de passe suffisent pour créer de nouveaux utilisateurs et leur allouer tel ou tel droit d’accès. Ce mode de fonctionnement n’est ni chronophage ni complexe, et c’est un point crucial.



Car, quand un dispositif de sécurisation des accès ne s’avère pas facilement adoptable par les utilisateurs, ceux-ci tendent inévitablement à le contourner, avec tous les risques que cela peut générer.



UNE OFFRE RASSURANTE, PARCE QUE SOUVERAINE



Le tout est hébergé dans trois data centers Axians situés en France, avec un haut niveau de sécurisation et de disponibilité. La solution bénéficie ainsi de la certification ISO 27001. Dans le contexte géopolitique actuel, c’est un critère décisif pour beaucoup d’entreprises.











Voir la version imprimable